«Признание независимости Косово – неприемлемо»: президент Сербии ответил на новую провокацию Приштины

Признание независимости самопровозглашенной республики Косово неприемлемо для Сербии. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, комментируя очередной информационный вброс «документов», которые якобы свидетельствуют, что итогом переговоров Белграда и Приштины станет признание сепаратистского псевдогосударства.

Президент Сербии пояснил, что подобные провокации делаются намеренно. «Мы ещё изучим этот документ. Признание независимости Косово неприемлемо», – подчеркнул Вучич.

«Документ» опубликовал приштинский портал Koha ditore с пометкой «эксклюзивно». В редакции утверждают, что такой «план» взаимного признания сторон был неофициально подготовлен Францией и Германией в качестве предложения для решения косовской проблемы.

Приштинское СМИ не подтверждает достоверность документа, но ссылается на свои анонимные дипломатические источники в Европе, которые якобы утверждают, что этот план будет обсуждаться на переговорах Приштины и Белграда в Брюсселе, ближайший раунд которых намечен на 11 мая.

Посол Германии в Косово Йорн Роде заявил, что приштинский портал Koha ditore распространяет ложную информацию, касающуюся переговоров Белграда и Приштины. «Так называемый неофициальный документ Франции и Германии – это фейк – ньюз. Франция и Германия не имеют отношения к этому документу», – сказал немецкий дипломат.

Напомним, это уже вторая подобного рода спекуляция на тему косовской проблемы. Ранее подобный документ без официального статуса был вброшен Словенией. В нем предлагались варианты передела территорий Балканского региона, что вызвало бурную дискуссию и обострило противостояние между двумя энтитетами Боснии и Герцеговины, а также подогрело тему объединения Косово и Албании.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.04.21

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