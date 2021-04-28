«Смотрите кино…»: президент Сербии уличил косовских сепаратистов во лжи

Президент Сербии Александр Вучич назвал ложью утверждения Приштины, что якобы Белград стоит за вбросом неофициального документа о решении косовского вопроса на основе взаимного признания.

Сербский лидер подчеркнул, что Косово не стоит рассчитывать на признание суверенитета со стороны Белграда. «Им не стоит даже мечтать о том, что Сербия согласится на признание независимости», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также прокомментировал решение кинокомпании Netflix внести Косово в список стран, которым доступно содержание этого сервиса. «Я смотрю, они целый день это празднуют. Netflix включил вас в свой список. Зачем вам ООН и Интерпол? Смотрите кино, пинайте мяч», – заявил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.04.21

Сербия начала строительство третьей ковид-больницы. / «Под подозрением шестеро россиян»: Болгария нашла «российский след» во взрывах на оружейных складах. / На парламентских выборах в Албании победила партия премьер-министра страны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»