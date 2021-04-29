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Четверг, 29 апреля 2021, 11:44 мск

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«Мистер Курти»: в НАТО унизили косовского «премьер-министра»

Альбин Курти. Фото: Reuters

«Главу правительства» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, который находится с рабочей поездкой в Брюсселе, на официальном сайте Cеверо-Aтлантического альянса в анонсе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Cтолтенбергом лишили всех титулов и полномочий представителя «государства».

«Визит в НАТО Альбина Курти» – гласит заголовок сообщения, в котором говорится, что «генеральный секретарь НАТО мистер Йенс Cтолтенберг встретится с мистером Альбином Курти из Косово, фотоматериалы будут доступны на сайте по итогам встречи».

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 29.04.21

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