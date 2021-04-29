Президент Сербии наотрез отказался вводить санкции против России и Китая

Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал требования Брюсселя о синхронизации политики и введении санкций против России и Китая. По его словам, Белград продолжит курс на развитие дружественных отношений с Москвой и Пекином.

«Мы не станем участвовать в составлении «чёрных списков» граждан России и Китая, так как это стало бы враждебным шагом по отношению к нашим российским и китайским друзьям», – цитирует сербского лидера «Балканист.ру».

Вучич подчеркнул, что Сербия не будет конфликтовать с Россией и Китаем. «Пока я руковожу Сербией, санкций против России и Китая не будет. Я повторяю это всем и везде, так как только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее», – заявил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 29.04.21

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