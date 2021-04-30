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Пятница, 30 апреля 2021, 14:08 мск

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АнтиWADA: Сербия выступила в поддержку России

Фото: DPA

Центр сербско-российского сотрудничества в Белграде начал флешмоб в соцсетях в знак солидарности с Россией и против решения WADA запретить российский флаг на международных соревнованиях.

«Мы призываем всех проявить солидарность с Россией и опубликовать фото российского флага с хештегом #wada_ama. Братья и сестры из России! Знайте, вы не одиноки-Сербия с вами!» – говорится в сообщении Центра.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило россиянам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Это решение стало причиной инцидента в Польше, когда организаторы шашечного турнира за звание чемпионки мира убрали флаг РФ во время матча российской спортсменки.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Сербия

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