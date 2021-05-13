Приштина подстрекает албанских экстремистов к новым провокациям против косовских сербов

Приштина продолжает антисербскую риторику, которая подстрекает албанских экстремистов к новым нападениям на косовских сербов, их имущество и святыни. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович на встрече с послом России в Белграде с Александром Боцан-Харченко. По его словам, даже в этих условиях Белград продолжает настаивать на продолжении переговоров об урегулировании косовской проблемы с властями самопровозглашенной республики.

Как сообщает Канцелярия по делам Косово и Метохии, стороны обсудили процесс диалога между Белградом и Приштиной. При этом было подчеркнуто, выполнение обязательств Брюссельского соглашения является предварительным условием для продвижения переговоров, а отказ Приштины формировать Союз сербских муниципалитетов снижает шансы на нормализацию отношений.

Боцан-Харченко и Петкович согласились с необходимостью полного соблюдения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН в процессе переговоров по урегулированию косовского вопроса.

«Белград будет продолжать настаивать на диалоге, потому что это единственное средство для мирного решения всех открытых вопросов, но также будет требовать выполнения всех достигнутых к настоящему времени договоренностей», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии, поблагодарив российского дипломата за то, что Россия по-прежнему твердо привержена принципу нерушимости территориальной целостности и суверенитета Сербии, «что является дополнительным подтверждением искренней и крепкой дружбы между нашими двумя странами и русским и сербским народами».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.05.21

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