российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 мая 2021, 14:24 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Приштина подстрекает албанских экстремистов к новым провокациям против косовских сербов

Фото: Tanjug

Приштина продолжает антисербскую риторику, которая подстрекает албанских экстремистов к новым нападениям на косовских сербов, их имущество и святыни. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович на встрече с послом России в Белграде с Александром Боцан-Харченко. По его словам, даже в этих условиях Белград продолжает настаивать на продолжении переговоров об урегулировании косовской проблемы с властями самопровозглашенной республики.

Как сообщает Канцелярия по делам Косово и Метохии, стороны обсудили процесс диалога между Белградом и Приштиной. При этом было подчеркнуто, выполнение обязательств Брюссельского соглашения является предварительным условием для продвижения переговоров, а отказ Приштины формировать Союз сербских муниципалитетов снижает шансы на нормализацию отношений.

Боцан-Харченко и Петкович согласились с необходимостью полного соблюдения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН в процессе переговоров по урегулированию косовского вопроса.

«Белград будет продолжать настаивать на диалоге, потому что это единственное средство для мирного решения всех открытых вопросов, но также будет требовать выполнения всех достигнутых к настоящему времени договоренностей», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии, поблагодарив российского дипломата за то, что Россия по-прежнему твердо привержена принципу нерушимости территориальной целостности и суверенитета Сербии, «что является дополнительным подтверждением искренней и крепкой дружбы между нашими двумя странами и русским и сербским народами».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.05.21

Президент Сербии анонсировал новое увеличение зарплат и пенсий. / Радован Караджич будет переведен в британскую тюрьму. / Под давлением США: посол Израиля сказал, почему было признание Косово. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Под давлением США: посол Израиля сказал, почему было признание Косово

«Это просто унизительно…» Политик из Косово привилась от коронавируса в Сербии

Черногория готова помочь Косово вступить в НАТО

«Мистер Курти»: в НАТО унизили косовского «премьер-министра»

«Смотрите кино…»: президент Сербии уличил косовских сепаратистов во лжи

«Признание независимости Косово – неприемлемо»: президент Сербии ответил на новую провокацию Приштины

Президент Сербии назвал условие для продолжения диалога с Приштиной

Белград возмущен стремлением Приштины «перекроить» Брюссельские соглашения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Косовская проблема, Сербия,