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Среда, 19 мая 2021, 11:19 мск

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Футбольная сборная Казахстана отказалась от матча с командой Косово

Футбольная сборная Казахстана отказалась проводить товарищеский матч с косовской командой в Приштине 4 июня. Причиной стала позиция официальная позиция Нур-Султана, который не признает независимость самопровозглашенной республики, передает «Балканист.ру».

Генеральный секретарь футбольной «федерации» Косово Эрол Cалиху подтвердил, что игра не состоится по причине позиции Казахстана и сообщил, что вместо этого косовские футболисты сыграют товарищеский матч со сборной Мальты, который пройдёт в Австрии.

Футбольная «федерация» Косово была вынуждена сменить уже второго из четырёх противников в товарищеских матчах, назначенных на июнь.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 18.05.21

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