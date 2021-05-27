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Четверг, 27 мая 2021, 16:24 мск

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Сербская радикальная партия потребовала пригласить Россию на переговоры Белграда и Приштины по косовской проблеме

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Белграду необходимо пригласить Россию в Брюссель на переговоры с Приштиной по косовской проблеме для укрепления своих позиций. Об этом говорится в заявлении Сербской радикальной партии, которое цитирует «Балканист.ру».

Радикалы обратили внимание, что со стороны приштинских властей все чаще слышатся заявления, что Вашингтон должен принять более активное участие в решении косовского вопроса. При этом Госдеп заявляет о серьезных намерениях «заняться Балканами».

«Сербская радикальная партия поддерживает четкие заявления лидера государства о том, что Сербия никогда не признает суверенитет Косово. Но мы также требуем, чтобы Сербия официально заявила, что будет просить об участии Российской Федерации в переговорах в Брюсселе. Таким образом будет подтверждена непоколебимость официальной позиции Сербии о сохранении Косово и Метохии в своём составе и решении проблемы в соответствии с Резолюцией 1244, которой Российская Федерация твердо привержена», – подчеркивается в заявлении сербских радикалов.

Напомним, ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявлял, что Москва готова принять участие в переговорах «в случае соответствующего приглашения с сербской стороны».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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