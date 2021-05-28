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Пятница, 28 мая 2021, 16:59 мск

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Президент Сербии заручился поддержкой России перед началом переговоров с Приштиной

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Facebook

Сегодня президент Сербии Александр Вучич встретился с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко. На переговорах обсуждалось развитие двусторонних отношений Белграда и Москвы, а также косовская проблема и предстоящие встречи политиков двух государств.

Сербский лидер поблагодарил Россию за очередную партию вакцины «Спутник V», которая прибыла накануне и уже запущена в процесс иммунизации граждан. В то же время Вучич отметил, что реализация совместных инфраструктурных проектов развивается по плану и по окончании станет вкладом в экономическое развитие Сербии и поднимет жизнь её граждан на более высокий уровень.

Комментируя скорое возобновление переговоров Белграда и Приштины, президент Сербии сказал, что «впереди нелегкое время», но при этом подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы защитить стратегические и национальные интересы государства, борясь за компромисс, говорится в сообщении пресс-службы президента Сербии.

Посол РФ в Белграде заверил сербского лидера в поддержке Москвы по защите норм международного права, которые напрямую касаются территориальной целостности Сербии. Россия и Сербия считают, что политика мира и сотрудничества является ключевой в развитии Балканского региона.

Белград, Катарина Лане

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