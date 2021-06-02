Делегация из Сербии примет участие в ПМЭФ-2021

В XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который открывается сегодня в северной столице России, примет участие делегация из Сербии. Одной из важнейших тем для обсуждения станет вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС), передает «Балканист.ру».

В рамках ПМЭФ пройдет более сотни отдельных мероприятий, разделенных на четыре группы, которые будут посвящены вопросам мировой и российской экономики, а также социальной и технологической повестке дня.

ПМЭФ 2021 – крупное мероприятие в мире бизнеса и экономики. С 2006 года форум проводится под эгидой президента РФ и его личном участии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 02.06.21

В США испытают артиллерийскую установку сербского производства. / «Больше, чем друзья»: спикер парламента Сербии назвал Россию одной из опор в современном мире. / Глава «МИД» Косово спасовала перед террористами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»