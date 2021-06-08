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Вторник, 8 июня 2021, 15:18 мск

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Сербия ведет консультации с Россией накануне переговоров с Приштиной

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович встретился с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко. Темами разговора стали ситуация на территории самопровозглашенной республики и предстоящий раунд переговоров Белграда и Приштины.

Петкович проинформировал российского посла, что Белград готов продолжить переговоры с приштинскими властями и указал на необходимость исполнения ими договоренностей. По его словам, диалог необходим для стабилизации политической ситуации в регионе и дальнейшего экономического развития, но невыполнение Приштиной своих обязательств, прежде всего, по созданию Союза сербских муниципалитетов и настойчивое требование так называемого взаимного признания являются препятствием в переговорах и показателем того, что Приштина не заинтересована в решении проблем и поиске компромисса.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии подчеркнул, что подстрекательская антисербская риторика официальных лиц Приштины, которая, как правило, предшествует нападениям на сербское население, православные церкви и монастыри, определенно не способствует созданию благоприятной атмосферы для продолжения диалога.

Петкович указал, что Белград, несмотря ни на что, останется приверженным диалогу как единственному средству мирного решения всех открытых вопросов и стабилизации ситуации на Западных Балканах.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии поблагодарил посла РФ за последовательную помощь Москвы в защите государственных и национальных интересов Сербии в международных организациях, подчеркнув, что российская поддержка дипломатической и политической борьбы Сербии за Косово и Метохию является лишь одним из многих показателей искренней дружбы и братских отношений между двумя государствами и народами.

Белград, Катарина Лане

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