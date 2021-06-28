«Черная дыра Европы»: косовские «власти» проповедуют откровенный политический экстремизм

Самопровозглашенная республика Косово превратилась в «черную дыру Европы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому Kurir, которое цитирует «Балканист.ру».

«Что касается нынешнего положения в Косово, то это черная дыра Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские «власти» во главе с господином Альбином Курти («премьер-министр» Косово) проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада», – констатировала Захарова.

По оценке официального представителя МИД России, западный проект «Косово» провалился. «Несмотря на закачанные туда огромные деньги и информационно-политическое сопровождение, – полный провал. Я помню, как 10 лет назад по CNN крутили рекламу «Косово – страна возможностей». И сейчас Косово – не государство, и никаких «возможностей» нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европы», – подчеркнула Захарова.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

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