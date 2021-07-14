«Раздвоение личности»: Захарова отметила противоречия в политике ФРГ по Косово

Немцы поставляют в Косово крупные партии вооружения, хотя МИД ФРГ предупреждает о сотнях тысячах единиц нелегального стрелкового оружия в частных руках жителей самопровозглашенной республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее оценке, признаки лёгкого раздвоения личности у собственной власти обнаружили журналисты Neues Deutschland.

Как пояснила Захарова, на сайте МИД ФРГ в разделе рекомендаций при посещении Косово сообщается, что в самопровозглашенной республике широко распространена организованная преступность. «В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки», – цитирует представитель МИД РФ предупреждение немецких дипломатов.

«Абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют «страной возможностей», а другие – «черной дырой». Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно, без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению», – отметила Захарова.

«И вот на этом фоне в СМИ утекло письмо производителя вооружения «Хеклер и Кох» (бывший «Маузер») в Федеральный совет безопасности ФРГ о планах поставить в Косовский край еще одной партии автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро. Повторю «еще одной», значит, не первой», – подчеркнула она.

По ее словам, «получается, Берлин ценит жизни своих граждан больше, чем жизни остальных жителей ЕС». «МИД ФРГ знает, о чем говорит: немецкие производители нелегально толкают в Косово стволы, что для бюргера-туриста опасно. Если что, немецкое правительство предупреждало – в Косово опасно из-за большого количества нелегального оружия. Необязательно же рассказывать детали о том, кто его туда забрасывает», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и еще ряд стран.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.07.21

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