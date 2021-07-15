Приштина потребует от Белграда компенсацию за уничтоженное культурное наследие Косово

«Кабинет министров» самопровозглашенной республики Косово утвердил создание специальной комиссии по документированию фактов уничтожения «косовского культурного наследия» в ходе войны 1998 -1999 годов. Как сообщил косовский «министр» культуры, молодежи и спорта Хайрула Чеку, создание этой структуры имеет большое значение, поскольку, по его словам, таким образом официально начнется процедура взыскания с Сербии компенсации за якобы преднамеренное уничтожение сотен памятники в Косово.

«Членами комиссии будут профессионалы и представители государственных и специализированных институтов, а также международные эксперты. Комиссия примет во внимание всю документацию, подготовленную на данный момент», – сообщил «министр».

Чеку пояснил, что перед комиссией будет стоять задача составить опись-перечень всех памятников, разрушенных в ходе войны 1998 – 1999 годов. «Запрос на компенсацию будет составлен в соответствии с всеми международными стандартами», – добавил он, но не уточнил, о каких именно памятниках идет речь.

Напомним, в июне Приштина уже пыталась присвоить так называемое «косовское культурное» наследие, обвинив Белград в хищении артефактов и музейных экспонатов из Национального музея в Приштине в 1998 -1999 гг.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Кирилл Борщев

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