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Вторник, 10 августа 2021, 13:21 мск

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Сербия готовится к крупнейшему экономическому форуму с участием российского бизнеса

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

В Белграде 4 октября откроется самый большой в истории сербско-российский экономический форум. Об этом сообщил министр сербского правительства, глава Mежправительственного комитета по сотрудничеству Сербии и России Ненад Попович.

«B нем запланировано участие более сотни российских компаний. Это крупнейшие организации в области инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, химической отрасли, информационных технологий и банковского сектора», – отметил он.

Попович также уточнил, что ожидает подписания ряда соглашений о сотрудничестве, которые укрепят экономические связи и товарооборот между Сербией и Россией.

«Этот форум даст возможность и нашему бизнесу открыть путь на российский рынок, а также шанс для нашего государства и экономики представить инвестиционный потенциал российским предпринимателям, желающим увеличить свое присутствие в Сербии. Цель нашего правительства на ближайшее время – обеспечить систематическую поддержку сербским компаниям, планирующим выход на рынок Российской Федерации», – сказал Попович.

Как ожидается, форум пройдет с 4 по 5 октября. Его организаторами стали правительство Сербии, Торговая палата Сербии и Российский экспортный центр.

Белград, Катарина Лане

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