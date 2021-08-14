Устрашение и дестабилизация: военные учения в Косово – тревожный сигнал для Белграда и Москвы

Военные учения международных вооруженных сил по обеспечению мира в Косово (КФОР) OPREH Level II, которые пройдут в Косово с 30 августа по 8 сентября при участии резервных подразделений НАТО, прямо нарушают положения Резолюции 1244 Совета безопасности ООН и нацелены на устрашение косовских сербов, а также дестабилизацию обстановки в регионе. Такого мнения придерживаются балканские эксперты, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Политика».

В частности, председатель общественной организации «Матица Албанцев Сербии» Демо Бериша, обратил внимание, что учения КФОР и НАТО, на которых будет отрабатываться сценарий подавления возможных массовых беспорядков в северных районах Косово, пройдут за месяц до местных выборов в крае. Проживающие там сербы после выборов вполне могут отказаться подчиняться Приштине.

По мнению Бериши, этот сценарий весьма вероятен потому, что от Белграда требуют ликвидировать все параллельные структуры власти на севере. «Если на закрытии [сербских институтов власти] продолжат настаивать, вполне логично, что местное население может отказаться подчиняться [албанцам]. Эти учения как раз и направленны на отработку такого сценария. Также они являются инструментом давления на сербское население и демонстрацией силы», – подчеркнул эксперт, выразив уверенность, что в учениях активное участие примут и так называемые «Косовские силы безопасности» (КСБ) – прообраз косовской армии.

В свою очередь, подполковник Армии Сербии в отставке Любан Каран полагает, что предстоящие учения нельзя назвать «рутинными», особенно когда к участию приглашаются КСБ. По его оценке, военная активизация создает заметную напряженность в регионе и угрожает его стабильности. Эксперт напомнил, что Комитет по делам Косово и Метохии парламента Сербии несколько месяцев назад уже выступил с предупреждением, что «использование территории КиМ для проведения многонациональных военных учений не предусмотрено мандатом Резолюции 1244 Совбеза ООН», а КФОР должен сохранять свой нейтральный статус. Предстоящаяе акция является нарушением обоих условий.

Как считает Каран, одновременно с военные учениями Запад реализует и «гибридные операции» против сербов, которые выражаются в шквале критики и обвинений в адрес Белграда и его союзников по ситуации вокруг в Косово и Республики Сербской.

Эксперт в области международной политики и безопасности, профессор Илия Кайтез в сложившейся ситуации видит попытки Запада – прежде всего, США – сохранить свои позиции в регионе, где все более заметную роль начинают играть Москва и Пекин. По его словам, Россия традиционно является на Балканах важным игроком, а Китай активно осваивает регион: это становится заметно, если рассмотреть попытку Пекина урегулировать ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ).

Напомним, что в июле Москва и Пекин представили Совету Безопасности ООН резолюцию с предложением о закрытии канцелярии Верховного представителя по БиГ «В этом контексте нужно обратить внимание на все действия [Запада], включая военные учения в Косово и попытки устроить гонения на руководство Республики Сербской после инициативы Валентина Инцко о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице», – пояснил Кайтез.

По его оценке, цель предстоящих учений НАТО – противодействие влиянию России и Китая, чьи интересы в Европе растут. «К тому же, [НАТО] видит в нас «малых русских», – отметил эксперт, добавив, что это сигнал Сербии о том, что Альянс напрямую курирует и псевдогосударство Косово и КСБ, которые быстро превращаются в полноценную армию.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

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