Приштинские власти обратились к Украине, Грузии и Азербайджану с просьбой признать независимость Косово

«Министр обороны» самопровозглашенной республики Косово Aрменд Mехай обратился к главам оборонных ведомств Украины, Грузии и Азербайджана с просьбой рассмотреть возможность признания этими государствами независимости Косово, передает «Балканист.ру».

«Я попросил министров обороны Украины, Грузии и Азербайджана использовать имеющиеся в их распоряжении рычаги и убедить правительства и политические органы своих стран как можно скорее признать суверенитет Косово и установить межгосударственные отношения», – сообщил Mеxай по итогам встречи, которая была организована министром обороны Турции Xулусием Aкарой.

Стоит отметить, что менее месяца назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать самопровозглашенной республике содействие в лоббировании признаний независимости. «Мы желаем Косово получить как можно больше признаний», – заверил турецкий лидер, указав, что обсудит этот вопрос с главой США. В ответ Сербия пообещала начать дипломатическое контрнаступление по отзыву признаний суверенитета Косово.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Анкара – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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