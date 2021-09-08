Президент Сербии направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС России

Президент Сербии Александр Вучич направил российскому руководству телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

«С горечью встретил весть о трагической гибели министра Евгения Зиничева, посвятившего жизнь спасению людей, оказавшихся в самых тяжелых ситуациях. Выражаю глубокие соболезнования правительству РФ, семье, коллегам и друзьям министра», – цитирует послание Вучича «Балканист.ру».

Как сообщал «Новый День», сегодня глава МЧС России трагически погиб в Норильске. Зиничев во время съемок фильма стоял на краю обрыва вместе с оператором, который поскользнулся и сорвался в воду. Министр бросился за ним в воду, но разбился о выступавший камень.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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