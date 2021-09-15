Президент Сербии назвал возможные даты парламентских выборов

Внеочередные парламентские выборы в Сербии состоятся 3 или 17 апреля 2022 года. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, добавив, что хотел бы, чтобы в них приняла участие оппозиция.

«Выборы будут 3 или 17 апреля. Какими они будут для них [оппозиции], я не знаю. Они (выборы) состоятся, как и в прошлом году, хотя ходили разговоры, что их не будет... Мы бы хотели, чтобы они (оппозиция) поучаствовали в выборах», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

«Чтобы победить на выборах, должен быть проведен подсчет голосов, в котором нет места подходу «мамой клянусь» или «честное олигархское… » – добавил сербский лидер.

Таким образом президент Сербии отреагировал угрозы оппозиции организовать протесты. В частности, лидер Демократической партии Зоран Лутовац заявлял, что если выборы снова будут «фальшивыми», его однопартийцы выйдут на уличные протесты.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.09.21

Сербия закупит российские противотанковые ракеты «Корнет». / «Им меня любить не за что»: президент Сербии прокомментировал планы Запада отстранить его от власти. / «Это попытка убийства»: в Сербии разгорелся новый скандал, связанный с планами Запада устранить президента Вучича. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»