НАТО вмешалось в конфликт на севере Косово

Подразделения KFOR, действующие под эгидой НАТО, прибыли в район контрольно-пропускного пункта Яринье на административной границе самопровозглашенной республики Косово и Сербией, где возник конфликт между косовскими военизированными силами и сербским населением края.

При этом в Североатлантическом альянсе не уточнили, с какой именно целью прибыли военные – в официальном заявлении KFOR традиционно говорится, что для обеспечения безопасности. По информации агентства Tanjug, которую цитирует «Балканист.ру», Евросоюз намерен устроить встречу представителей Белграда и Приштины в Брюсселе до конца текущей недели. Темой предстоящих переговоров станет ситуация на севере края, а также восстановление свободы передвижения между самопровозглашенной республикой и Сербией. Точная дата встречи пока не определена.

Как сообщается, переговоры могут пройти сразу после визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград и Приштину 29 сентября. Также на этой неделе ожидается визит в Брюссель спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара.

На административных контрольно-пропускных пунктах Яринье и Брняк на севере Косово и Метохии восьмой день продолжается противостояние местных сербов и спецподразделения косовской полиции ROSU. Обострение было вызвано решением приштинских властей ввести новые правила въезда на территорию края: с 20 сентября использование сербских автомобильных номерных знаков на территории Косово запрещено, автомобилистам из центральной Сербии необходимо покупать временные косовские номера.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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