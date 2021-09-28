Сербов выдавливают из Косово: МИД России отреагировал на приграничную провокацию Приштины

МИД России с тревогой фиксирует нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Начиная с 20 сентября, Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», – обратила внимание Захарова.

По ее словам, «сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему». «Сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины, взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского «государства». На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края», – подчеркнула представитель МИД России.

При этом Захарова обратила внимание, что «действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются».

«Еще раз подчеркиваем: натовские Силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту», – говорится в заявлении Захаровой.

Напомним, ситуация в Косово обострилась на прошлой неделе, когда Приштина объявила о решении запретить въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию самопровозглашенной республики. На административную границу были стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Сербское население края блокировало контрольно-пропускные пункты.

23 сентября ситуация на линии разграничения резко обострилась. Причиной стал инцидент с избиением приштинским спецназом троих сербов. После этого министр обороны Сербии приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения армии, дислоцированные в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Москва, Светлана Антонова

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