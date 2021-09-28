В Сербии прозападная оппозиция открыла «второй фронт» против президента Вучича

В Сербии прозападная антиправительственная оппозиция открыла «второй фронт» против президента страны, пока официальный Белград противостоит новым провокациям Приштины. Об этом пишет корреспондент портала «Балканист» в Баня-Луке Олег Хавич в статье специально для РИА «Новый День». По его оценке, противники действующего главы государства вряд ли смогут найти широкую поддержу населения страны.

На административной линии разграничения между Косово и центральной Сербией вторую неделю продолжается спровоцированный Приштиной конфликт, из-за которого сербскому лидеру приходится выслушивать от НАТО, ЕС и стран «Квинты» (США, Великобритании, Германии, Франции и Италии) призывы к «деэскалации кризиса». То есть, фактически от Вучича требуют согласиться с действиями сепаратистов. Сложившейся ситуацией обеспокоены и граждане Сербии по обе стороны линии разграничения, – но они-то как раз прекрасно понимают, что Белград делает все возможное.

На этом напряженном фоне один из лидеров прозападной оппозиции Сербии, глава движения «Освобождение» Младжан Джорджевич выпустил на одной из российских медиаплощадок пространный текст, в котором обвиняет сербское руководство и лично Александра Вучича «в предательстве Республики Сербской» (РС) – населённого в основном сербами энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ). Единственный (да и то запоздалый) аргумент в пользу такого утверждения – мол, Сербия не добилась отмены в БиГ закона, которым предусматривается уголовная ответственность за «отрицание геноцида» в Сребренице.

Создаётся впечатление, что господин Джорджевич только что вышел из длительного отпуска, поскольку вышеупомянутый закон был навязан бывшим Верховным представителем по БиГ Валентином Инцко два месяца назад – 27 июля 2021 года. В тот же день президент Сербии заявил, что хотя он не может вмешиваться в дела другого государства, Сербия не оставит Республику Сербскую без экономической и прочей поддержки. Ни Джорджевич, ни его кум – бывший мэр Белграда Драган Джилас, ни кто-либо из сербских оппозиционеров вообще тогда не сказал ни слова в поддержку РС и соотечественников в Боснии. При этом председатель оппозиционной Либерально-демократической партии Сербии Чедомир Йованович и вовсе явился 16 июля в мемориальный центр Поточари, где заявил, что «Сребреница – наш [сербский] стыд и грех».

К чести оппозиции Республики Сербской, она сумела на время забыть о политических разногласиях и поддержать руководство РС в противодействии антисербской политике Запада и Сараево. Оппозиционные партии в Скупщине сербского энтитета БиГ проголосовали за закон, которым решение Инцко было признано недействительным на территории республики, а также ввели ответственность за оскорбление РС и её символов. Кроме того, все политические силы РС договорились, что представители сербов в коллегиальных органах БиГ – Президиуме, Совете министров, парламенте и т.д. – не будут принимать участие в их работе, пока ответственность за «отрицание геноцида» не отменят.

И никто из оппозиционеров в Республике Сербской уж точно не критикует Сербию: они вместе с властями республики благодарят Белград за экономическую поддержку, которая растёт с каждым годом.

Как было отмечено на 11-м совместном заседании правительств Сербии и РС, Белград выделит на инфраструктурные проекты в РС почти 500 млн евро, а общие инвестиции Сербии в РС превысят миллиард евро. «На данный момент в проекты ГЭС «Бук Биела», шоссе Рача-Биелина и аэропорт Требине Сербия инвестирует 484 миллиона евро», – заявила тогда премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

К слову, Белград оказывает финансовую помощь и четырем общинам БиГ, населённых сербами, три из которых находятся в РС (Костайница, Козарска Дубица и Невесине), а одна – в мусульманско-хорватской федерации (Дрвар). «Вместе с другими проектами в области образования, здравоохранения, окружающей среды мы пожертвовали местным сообществам более 82 млн евро путём различной помощи и проектов, и продолжим инвестировать. В общей сложности мы инвестируем в Республику Сербскую более миллиарда евро», – отметила Брнабич.

На стратегическом уровне сотрудничество между Сербией и РС координируют лично президент Сербии Александр Вучич и член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. Лидеры сербов с обоих берегов реки Дрины встречаются регулярно, и именно на одной из таких встреч возникла идея учреждения нового праздника – Дня сербского единства, свободы и национального флага, который 15 сентября триумфально отметили на государственном уровне в Сербии и РС. Примечательно, что об этом празднике оппозиционер Джорджевич, претендующий на роль выразителя сербских интересов, в своём тексте даже не упомянул.

Зато там нашлось место для претензий к другим сербским оппозиционерам, которых Джорджевич именует «так называемыми патриотическими оппозиционными лидерами». Мол, они ходят на встречи с Вучичем и поддерживают его позицию по ключевым национальным вопросам Сербии. Судя по всему, в ближайшее время из уст лидера «Освобождения» прозвучат обвинения даже в адрес депутатов Европарламента, – ведь те на днях приняли участие во встрече руководства правящей Сербской прогрессивной партии (лидером которой является президент Сербии) с оппозиционными политическими силами. Стороны провели конструктивный разговор о реформировании избирательного законодательства в преддверии парламентских выборов в Сербии, намеченных на апрель 2022 года. Но конструктивность явно не нужна принципиальному противнику президента Сербии – Драгану Джиласу, который вместе с соратниками упомянутую встречу покинул.

Новая атака оппозиции на сербского лидера в момент обострения кризиса в Косово объясняется не только попыткой воспользоваться этой ситуацией. Дело в том, что и Джорджевич, и Джилас, и остающийся в тени экс-президент Сербии Борис Тадич явно опасаются, что им придётся понести ответственность за свои деяния в те годы, когда они представляли власть в стране. Джилас стремится отвести внимание от своих коррупционных сделок, заключенных в то время, когда он занимал пост министра без портфеля и отвечал за Национальный инвестиционный план. А Джорджевич пытается замять тот факт, что работал советником президента Сербии по вопросам автономного края Косово и Метохия именно тогда, когда с попустительства его шефа Тадича так называемая «Республика Косово» объявила о независимости в феврале 2008 года.

Белград, Олег Хавич

Белград. Другие новости 28.09.21

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