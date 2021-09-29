Обострение в Косово: Россия рискует проиграть новую войну на Балканах

Новое обострение вокруг Косово грозит вылиться в новую войну на Балканах. Такое мнение высказал в своей статье для «Независимой газеты» российский политолог, основатель и главный редактор портала «Балканист.ru» Олег Бондаренко. По его оценке, ситуация взрывоопасна, что может привести к крайне негативным последствиям на фоне отсутствия должной реакции со стороны России.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

На фоне происходящего вторую неделю подряд обострения на административной границе Сербии с самопровозглашенной республикой Косово в среду в Брюсселе состоится встреча директора Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича и заместителя «премьер-министра» Косово Бесника Бислими при посредничестве официального представителя ЕС по внешней политике Петера Стано. Эта встреча призвана нормализовать взрывоопасную ситуацию, впервые за многие годы всерьез грозящую возобновлением военных действий в бывшей южной сербской провинции.

Обострение, начавшееся 20 сентября, было связано с введением на пограничные переходы с Сербией косовского спецназа ROSU, не имеющего права находиться на севере Косово без специального разрешения с сербской стороны. Захват под контроль границы был связан с попыткой насильственной замены всех сербских автомобильных номеров на въезжающих машинах на временные косовские. Что, в свою очередь, сделало бы невозможным передвижение для проживающих в трех общинах севера Косово сербов, принципиально не желающих оформлять себе косовские документы, поскольку временный автомобильный знак можно использовать не более 60 дней и только лицам, не проживающим на территории Косово. Местным жителям для решения этой проблемы нужно оформить себе косовский паспорт и все прочие документы не признаваемого ими государства. Этим объясняется столь бурная реакция косовских сербов, заблокировавших косовский спецназ на погранпереходах и построивших там баррикады.

В свою очередь, Белград тоже решил не оставаться в стороне от происходящего и выдвинул на административную границу с Косово свои войска, в том числе укомплектованные поставленными из России танками. Небо над границей патрулируют закупленные в России самолеты.

Надо отметить, что армия Сербии прошла за последние пять лет мощную модернизацию, став сильнейшей армией на Балканах после Турции и Греции, и сейчас далека от того незавидного положения, в котором она пребывала в период агрессии НАТО. Потому сценарий ввода сербских войск на север Косово с целью защиты сербского населения в случае попытки со стороны Приштины провести акции устрашения местных сербов был вполне реален.

Как сказал сербский президент Александар Вучич, «Белград готов отреагировать в случае нападения на сербское население Косово при отсутствии реакции со стороны НАТО в течение 24 часов». По его словам, Сербия не допустит попытки повторения сербских погромов на севере Косово, которые имели место в 2004 году и ранее. Во вторник на границу прибыли подразделения KFOR для замены косовского спецназа с целью снятия напряженности.

Главный вопрос – кто может повлиять на потерявшие страх косовские власти – спустя неделю молчания наконец получил ответ из Европы. После телефонных переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом «премьер-министр» Косово Альбин Курти пошел на попятную и заявил о необходимости диалога с Белградом о ситуации на севере края. Ранее считающийся радикалом-фанатиком даже по меркам самой криминальной республики Европы Курти не хотел идти на компромисс. Оно и понятно – после выхода США из Афганистана следующим стал вопрос об уходе Вашингтона из Косово. По крайней мере, именно в этом бывший специальный представитель президента Дональда Трампа по Косово Ричард Гренелл публично обвинил Джозефа Байдена.

США действительно существенно снизили свою активность на Балканах за последние полгода. Тем временем в Евросоюзе свои перемены: после прошедших в воскресенье парламентских выборов Ангела Меркель и ее партия ХДС уходят из власти. Глава Еврокомиссии, выдвиженка Меркель Урсула фон дер Ляйен без своей политической «мамы» серьезно ослабела. Снова вспоминается Генри Киссинджер с его сакраментальным «Кому звонить в Европе?». Курти хоть и не Киссинджер, но ослабление прежних центров влияния чувствует. Им на замену спешит прийти Анкара – Реджеп Тайип Эрдоган в открытую называл Косово частью Турции и совсем недавно говорил про «особую историческую ответственность Турции за Балканы».

А что же Россия? По-прежнему выражает озабоченности и призывает всех к диалогу? По сути, кроме подобных призывов вместе с призывом соблюдать давно мертвую резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, в которой Косово называется частью несуществующей уже более 15 лет страны – Югославии, Москва так и не смогла сформулировать ничего принципиально нового для Балканского полуострова и самой дружественной страны в Европе – Сербии. Балканы даже не упоминаются в концепции стратегии внешней политики РФ, а свой ограниченный воинский контингент миротворцев РФ тихо вывела еще в 2003 году.

Так что сегодня максимум возможной поддержки Сербии в случае обострения ситуации помимо морально-политической – это апелляции к международному праву и теоретическая возможность поставки еще некоторого количества вооружения. Остальных опций нет. Потому данный конфликт с высокой долей вероятности будет урегулирован Европой – новая война на Балканах уж точно никому не нужна. Никого, кроме Брюсселя и Вашингтона, на данный момент Приштина не послушает, а сербский президент имеет хорошие отношения не только с Москвой и Пекином, но и с Брюсселем. Потому вряд ли будет стремиться пойти по пути Слободана Милошевича.

Нынешнее обострение стало прямым следствием неурегулирования статуса Косово – еще несколько лет назад Вучич был готов к разграничению территорий на севере бывшей автономии с целью возвращения под фактический контроль севера Косово. Но тогда эту идею категорически отвергла Меркель, ссылаясь на неизменность административных границ в Европе. Теперь ее больше нет, так что концепция снова может стать актуальной.

Москве же стоит пересмотреть арсенал своих средств на Балканах и пополнить его принципиально новыми возможностями, как только откроется для этого окно возможностей. Иначе ничего, кроме выражения озабоченностей, более не останется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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