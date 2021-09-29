Косово: будет ли реанимирован план разграничения?

Прощальный визит уходящей на покой федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на Балканы закономерно вызвал истерическую реакцию со стороны тех сербских политиков, кто в каждом событии международной повестки видит доказательство национал-предательства правящей коалиции и лично президента Сербии Александара Вучича. Тем более, что вслед за этим произошло обострение ситуации в северных районах края, – что сразу же было объявлено свидетельством готовящейся «сдачи» края Белградом, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории» Петр Искендеров.

По традиции активнее других вещает о проблеме вечный оппозиционер Младжан Джорджевич, предложивший своим сербским и российским читателям поверить в то, что все происходящее является прямым следствием политики президента Вучича, который вместо отстаивания сербского суверенитета над всем Косово заступается конкретно за косовских сербов и пытается обеспечить за ними максимально широкие права, прописанные еще в Брюссельском соглашении Белграда и Приштины от 2013 года. «Настаивая на «борьбе за создание Сообщества сербских муниципалитетов», Вучич в очередной раз показывает, что главным для него уже является не сохранение Косово и Метохии в составе Сербии, а улучшение положения и получение автономии для сербов в независимом «Косово». Такое поведение противоречит не только воле сербского народа и Сербской православной церкви, но и букве Конституции нашей страны и международного права», – утверждает Младжан Джорджевич.

А его единомышленники из ряда российских средств массовой информации пошли еще дальше, утверждая, что политикой Сербии по-прежнему управляет Ангела Меркель. «Принимающая сторона в лице президента Сербии Александара Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно», – читаем мы, в частности, на портале деловой газеты «Взгляд».

Попробуем разобраться, что же действительно сейчас происходит вокруг Косово, и какую позицию реально занимает Александар Вучич.

Прежде всего, связь происходящего с прощальным визитом Ангелы Меркель однозначно существует, но совсем не та, какая видится оппонентам сербского президента. Не без оснований считая Германию ключевую страной в контексте балканского направления политики Европейского союза (а немцы возглавляли миротворческие миссии в регионе намного чаще представителей других стран ЕС), албанские радикалы во главе с премьер-министром Косово Альбином Курти попытались максимально поднять ставки в преддверии формирования в Берлине новой правящей коалиции. Опасения обоснованы: данная коалиция может несколько поостыть к Балканам и переключиться на другие вопросы европейской повестки типа «зеленой» энергетики или восстановления ядерной сделки с Ираном. Следует также учитывать гремучую смесь внешней привлекательности, глобальных амбиций и отсутствия внешнеполитического опыта у главного кандидата на пост нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Какую позицию она займет в отношении возобновления переговоров Белграда и Приштины – пока сказать невозможно.

Однако понятный радикализм Альбина Курти может сыграть для Приштины негативную роль, не только сорвав возобновление сербо-албанского диалога, но и еще дальше отодвинув перспективы приема и Сербии, и Косово в ЕС. Ни Евросоюзу, ни США сейчас не нужен новый виток эскалации, и ответственность за происходящее на Балканах Брюссель и Вашингтон вполне могут возложить на обе стороны, одновременно отложив в долгий ящик расширение Евросоюза на Восток и получение регионом новых пакетов помощи.

Тем более – и это важно учитывать – именно Германия (при молчаливой поддержке Франции) два года назад фактически заблокировала реализацию уже достигнутого Белградом и Приштиной соглашения о территориальном разграничении, которое сделало бы невозможным нынешнее обострение просто потому, что северные районы Косово вернулись бы к этому времени под реальный контроль Белграда в обмен на присоединение к Косово ряда приграничных областей с компактным проживанием албанцев (Прешевская долина). И здесь мы вновь возвращаемся к тому, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Косово напрямую зависит не от Альбина Курти и не от действий руководства Сербии, а от складывающейся политической мозаики в Германии и во Франции (где выборы еще только предстоят). Формирование в Берлине коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых» вполне может вернуть на актуальную повестку план обмена территориями между Сербией и Косово, который позволит сербам максимально возможно сохранить свои позиции.

Поэтому сейчас сербское руководство и лично Александар Вучич совершенно обоснованно заняли сдержанную позицию, требуя от ЕС, США, НАТО и других игроков занять более определенную позицию в отношении Балкан в целом и Косово в частности. Как подчеркивает заместитель министра иностранных дел Сербии Неманья Старович, его страна отказывается от переговоров с Косово при посредничестве Евросоюза до тех пор, пока Приштина не отведет свои вооруженные силы от северных районов края: «Мы не пойдем ни на какие договоренности и мнимые компромиссы, которые в последние дни предлагают не только в Приштине, но и в Брюсселе. Предполагается, что некую новую противоправно созданную реальность мы возьмем как основу для диалога. Но никаких дальнейших переговоров с Приштиной под эгидой ЕС не будет, пока Альбин Курти не отзовет вооруженные силы косовско-метохийских албанцев с территории четырех общин на севере Косово и Метохии».

Так что критики Александара Вучича в очередной раз малость ошиблись с адресатом своих критических стрел. Президент Сербии максимально четко и продуманно ведет внешнюю политику в тех конкретных условиях, которые в настоящее время существуют в Европе. И не его вина, что единственный реальный способ оздоровления ситуации вокруг косовских сербов, выдвинутый за последние два десятилетия (план разграничения), был заблокирован фрау Меркель – которая в этом, к слову, встретила горячую поддержку именно со стороны нынешней сербской оппозиции, и тогда, и сейчас отвергающей какие-либо реальные конструктивные шаги в косовском вопросе и пиарящейся на страданиях своих соотечественников.

Москва, Петр Искендеров

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