Глава МВД Сербии: Жизнь президента Вучича под угрозой

Жизнь и безопасность президента Сербии Александра Вучича оказалась под угрозой после начала широкомасштабной борьбы с наркомафией. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» министр внутренних дел страны Александр Вулин.

По его словам, в Сербии раскрыта «большая, жестокая и очень опасная группировка, на счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств». При этом на свободе пока остаются главари, которые находятся в бегах, среди них лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

«Мы их лишили сотен миллионов нелегального дохода, а еще хуже для них, чем потеря этих заработков – мы их лишили их «армии». Здесь у них были люди, которые постоянно рекрутировали новых членов клана, которые ездили в том числе за границу и убивали. И это их задело больше всего», – пояснил Вулин.

При этом министр подчеркнул, что в этой ситуации «безопасность президента Вучича под угрозой». «Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», – сказал глава МВД Сербии.

Вулин пояснил, что ликвидация президента Вучича «повергла бы Сербию в длительную политическую нестабильность, поэтому он – цель номер один». «А эти банды, помимо мщения, желают и нестабильности Сербии. В нестабильной обстановке они лучше всего себя чувствуют. Могут коррумпировать политиков, получить защиту, могут послужить иностранным спецслужбам как инструмент дестабилизации страны», – констатировал он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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