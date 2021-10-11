«Великая Албания»: МИД России считает неприемлемым заявление Тираны

Министерство иностранных дел России считает абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 СБ (Совета безопасности) ООН, подрывает стабильность в регионе», – констатировала она.

Как отметила представитель МИД России, особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется как ключевая цель политической карьеры лидера одной из Балканских стран. «Подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы «Открытые Балканы», – подчеркнула она.

«Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской «государственности» на эту откровенную провокацию. Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией «сербского мира», – заключила Захарова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.21

Глава МВД Сербии: Жизнь президента Вучича под угрозой. / Косовские сепаратисты объявили о новых пошлинах на товары из центральной Сербии. / Энергетический кризис: Албания ввела режим чрезвычайного положения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»