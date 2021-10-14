«Демонстративное нежелание отказываться от своих агрессивных планов» – Захарова оценила новые провокации Приштины

Обострение ситуации в Косове стало следствием демонстративного нежелания косоваров отказываться от своих агрессивных планов, нацеленных на зачистку края от неалбанских жителей путем создания для них невыносимых условий существования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«13 октября косовский спецназ, оснащенный тяжелым вооружением и бронетехникой, вновь вторгся в сербонаселенные районы на севере Косово. Были нарушены договоренности, зафиксированные буквально пару недель назад при участии ЕС, когда едва удалось предотвратить масштабный конфликт, изначально спровоцированный Приштиной. На этот раз десятки людей пострадали, один серб госпитализирован с огнестрельным ранением», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Таким образом, имеем дело с демонстративным нежеланием косоваров отказываться от своих агрессивных планов, нацеленных на зачистку края от неалбанских жителей путем создания для них невыносимых условий существования. Очевидно, что радикальное «правительство» А.Курти не чувствует себя связанным какими-либо обязательствами, открыто игнорирует даже тех на Западе, кто продолжает лоббировать международную легализацию незаконной, односторонне провозглашенной независимости Косово», – констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия «решительно осуждает выходки косовоалбанских руководителей, чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил».

«Предупреждаем: такая линия Приштины и невнятная реакция ее внешних «кураторов» неизбежно провоцируют скатывание к открытому столкновению, уничтожают предпосылки к продолжению и без того буксующего диалога сторон. Требуем, чтобы Силы для Косово выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов. Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае», – заключила Захарова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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