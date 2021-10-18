Выборы: сербская партия побеждает в 10 косовских муниципалитетах

Партия «Сербский список» уверенно побеждает на местных выборах во всех десяти муниципалитетах Косова, в которых проживает преимущественно сербское население. Об этом сообщил лидер партии Горан Ракич. По его словам, сербы продемонстрировали рекордную явку.

Ракич заверил, что «Сербский список» продолжит борьбу за сохранение сербского присутствия в крае. «Несмотря на давление на наш народ, на выборах мы продемонстрировали силу, единство и согласие», – сказал Ракич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Согласно предварительным итогам выборов, в северной части Косовской Митровицы кандидат от «Сербского списка» Милан Радоевич набрал более 10 776 голосов. «В муниципалитете Грачаница, где граждане проявили высокую степень ответственности, наш кандидат Лиляна Шубарич набрала примерно в четыре раза больше голосов, чем ее оппонент», – сообщил Ракич.

Политик напомнил, что после вторжения спецназа ROSU на север Косово 13 октября «Сербский список» рассматривал возможность бойкота выборов, но после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем партия все же решила принять участие в выборах. При этом Ракич подтвердил, что «Сербский список» не войдет в косовские институты власти, если в ноябре этого года не начнутся консультации по формированию Союза сербских муниципалитетов (ССМ). «Если не будет ССМ, не будет и косовских институтов», – подчеркнул он.

Директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович и министр иностранных дел Сербии Никола Селакович уже поздравили партию с уверенной победой на местных выборах.

По данным косовской Центральной избирательной комиссии, по итогам 99,76% обработанных бюллетеней на местных выборах в Косово и Метохии проголосовали 42,49% зарегистрированных избирателей. Самая высокая явка была зафиксирована в сербских муниципалитетах.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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