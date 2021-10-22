Путина заметили в тайге в сербских ботинках

Президент РФ Владимир Путин замечен на отдыхе в тайге в ботинках сербского производства. Как пишет «Балканист.ру», российский лидер был высоких непромокаемых зимних ботинках Tactical mid фирмы Dermal из Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

Источник: пресс-служба Кремля

«Да, наша компания производит эту обувь. Модель, которую носит российский президент, была сделана на заводе в городе Кнежево. Несмотря на кажущуюся массивность, они лёгкие и сшиты из нубука», – сообщил директор компании Раденко Бубич, уточнив, что узнал о выборе российского лидера от немецких партнёров компании.

Баня-Лука – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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