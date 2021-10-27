Сербские социалисты на предстоящих выборах выступят в коалиции с партией президента Вучича

На предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии Социалистическая партия выступит в коалиции с правящей Сербской прогрессивной партией. Об этом заявил лидер социалистов, спикер Народной Скупщины Ивица Дачич, комментируя заявления оппозиции о расколе между ведущими политическими силами страны. По его словам, кандидатом на пост государства от партий станет действующий президент Александр Вучич.

«На совместном заседании наших партий решено сформировать единую рабочую группу, которая будет координировать действия в преддверии выборов. Раз в месяц будут проходить встречи на уровне руководства партий. Мы обсудили и общего кандидата в президенты Сербии. Им станет Александр Вучич», – сообщил Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик также отметил, его Социалистическая партия и Сербская прогрессивная партия договорились продолжить совместную работу после выборов, которые состоятся весной 2022 года. «Необходимо больше рассказывать СМИ о единстве наших партий», – подчеркнул Дачич, опровергнув распространяемые оппозицией слухи, что сербские социалисты «намерены свергнуть» действующего главу государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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