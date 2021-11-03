МИД России: Ситуация на Балканах обостряется

Ситуация на Балканах обостряется в результате действий косовских экстремистов, которым оказывают поддержку западные государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, особенно активно проявляет себя Великобритания, реализуя план по силовому захвату северной части Косова.

«На этот раз в прямом поощрении косовских провокаторов «засветилась» Великобритания, о чем заявил Белград, поймав вечных блюстителей мировой морали за руку. По вскрывшимся данным, организацию антисербского произвола благословили британский посол в Приштине и его соотечественник, возглавляющий Миссию ОБСЕ в Косово. Есть сведения, что проработка комплексного силового сценария с целью захвата сербонаселенных районов провинции началась еще в июле», – пояснила Захарова в комментарии в своем телеграм-канале.

По ее данным, «британские инструкторы натаскивали личный состав косовской полиции, тогда как засланные агенты отслеживали обстановку в северных муниципалитетах, а в ходе столкновений вели фото- и видеосъемку участников протестов из числа сербов».

«Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.21

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