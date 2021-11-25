«Он всегда лучше всех понимал позицию Сербии»: президент Вучич верит в дружбу в Путиным

Президент Сербии Александр Вучич ожидает поддержки со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом глава сербского государства заявил накануне переговоров, которые пройдут сегодня в Сочи.

Вучич подчеркнул, что верит в дружбу с Путиным. «Он всегда лучше всех понимал позицию Сербии. Владимир Путин прекрасно осведомлен о тяжести нашего положения и знает, каково управлять страной под давлением, как тяжело вести политику независимости и свободы. Поэтому я ожидаю от него огромной поддержки», – сказал президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, на переговорах будут обсуждаться вопросы геополитического и экономического характера, а главной темой станет цена на российский газ для Сербии. «Я приехал, чтобы бороться за формулу (расчёт цены поставок газа). Когда знаете формулу, вы будете понимать, по какой цене покупаете газ. Мы будем говорить не только о ней, но и о её гибкости. Каким бы результатом ни закончился наш разговор, он будет иметь огромное экономическое значение для Сербии. Россия, безусловно, защищает свои интересы, но надеюсь, что примет во внимание и дружественные отношения между нашими государствами», – заявил Вучич.

Стоит отметить, что сегодняшняя встреча Путина и Вучича будет 17-й по счету.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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