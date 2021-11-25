«Обойти подводные камни»: эксперт оценил перспективы переговоров президентов России и Сербии

Предстоящие сегодня в Сочи переговоры президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина имеют ключевое значение для Белграда, оказавшегося в непростой геополитической и экономической ситуации. Об этом пишет российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в своей статье для «Независимой газеты».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

В Сочи 25 ноября ожидается уже 20-я встреча президента России Владимира Путина с главой Сербии Александаром Вучичем. Сербский лидер накануне прибыл в Россию. Предыдущая встреча двух президентов состоялась в декабре 2019 года. За эти два года сотрудничество Москвы и Белграда вышло на самый высокий уровень за всю историю отношений. Сербия вместе с Боснией и Герцеговиной (за счет позиции Республики Сербской) остались единственными странами в Европе, кто не ввел санкций против России, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада. С 1 января этого года Белград стал получать российский газ напрямую по построенной балканской ветке трубопровода «Турецкий поток», а уже с начала следующего года Сербия из страны-реципиента впервые станет страной-транзитером российских энергоресурсов в Венгрию. Последней теме будет уделено особое внимание на этой встрече.

Газовый бизнес, к сожалению, стал повышенным фактором риска в отношениях РФ со многими странами, прежде всего на постсоветском пространстве. Украина, Белоруссия, Молдавия – вот самый краткий список государств, с кем Москва неоднократно вела «газовые войны», что в конечном счете отражалось на межгосударственных отношениях. Сербия – это последняя страна, отношения с которой стоило бы проверять разбирательствами по цене на газ. Случившийся менее чем за месяц до встречи энергетический коллапс на европейских рынках ввиду отсутствия запасов голубого топлива взвинтил цены на него до 1000 долл. и более за тысячу кубометров. Контракт с Сербией, в котором прописана цена 270 долл. за тысячу кубометров, истекает в конце года. Платить втрое больше Белград не в состоянии, о чем Александар Вучич заявил прямым текстом. Потому на встрече будет обсуждаться новая приемлемая для Сербии цена газа с поправкой на практически трехкратное увеличение объемов его поставок с 1,1 млрд до 3 млрд куб. м и возможность изменения цены в зависимости от пиковых потреблений. Это чрезвычайно важно для Сербии, чья экономика уже не первый год растет самыми быстрыми темпами в Европе, преодолевая поствоенные травмы 90-х.

Второй темой встречи, очевидно, станет ситуация вокруг Косово. Бывший автономный край Сербии, объявивший в одностороннем порядке о своей независимости 17 февраля 2008 года, снова создает проблемы прежней метрополии – последний кризис случился в сентябре этого года из-за введения запрета косовскими властями на использование сербских автомобильных номеров, что сделало невозможным передвижение сербов, проживающих на севере Косово, через административные границы. Стоит отметить, что тогда Белград впервые с агрессии НАТО против Югославии в апреле 1999 года стянул на границу войска, чтобы продемонстрировать возможность не только дипломатическим путем защищать соотечественников. Россия наравне с Китаем является главным защитником территориальной целостности Сербии и сторонником применения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН в вопросе принадлежности Косово. Однако же все стороны прекрасно понимают необходимость достижения мира и поиска компромисса по данному вопросу. Несколько лет назад в Белграде обсуждалась концепция разграничения Косово, при которой северные районы Косово возвращались бы под контроль Сербии в обмен на две населенные албанцами общины на юге страны, переходившие под контроль Приштины. Однако этот подход не встретил понимания у канцлера Германии Ангелы Меркель и был отложен в долгий ящик. Сейчас, когда Меркель покидает свой пост, есть вероятность возвращения к концепции разграничения в случае согласия сторон.

В прямой зависимости от первых двух тем находится вопрос покупки Белградом новых образцов российского вооружения. Модернизация сербской армии, идущая полным ходом последние годы, происходит прежде всего за счет покупки новых российских самолетов и танков. США регулярно высказывают озабоченность на этот счет, но предложить альтернативу сербам не в состоянии. Министры обороны и внутренних дел Сербии – частые гости в Москве.

Практически у всех российских корпораций есть свои представительства в Белграде. Последней из крупных государственных компаний, зашедших в Сербию, стал Росатом. Каждый третий вагон сербских железных дорог модернизирован РЖД, занимающейся реконструкцией железной дороги в Венгрию. Ну, а главным налогоплательщиком в сербский бюджет является принадлежащая «Газпромнефти» «Нефтяная индустрия Сербии». Подобного уровня сотрудничества наших стран не было никогда в истории. В том числе поэтому так важно его сохранить и приумножить, обойдя все подводные камни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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