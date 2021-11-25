«Война снова стала реальной угрозой»: Приштина обвинила Москву и Белград в дестабилизации ситуации на Балканах

Косовские сепаратисты выступили с обвинениями в адрес Сербии, России и Китая, которые якобы создают угрозу вооруженного конфликта в балканском регионе. Как заявила глава «МИД» самопровозглашенной республики Доника Гервала, «война снова стала реальной угрозой для Балкан».

«Необходимо предпринять самые смелые шаги против тех, кто способствует дестабилизации соседних стран здесь в регионе, а именно Сербии, России и отчасти Китая, чтобы уменьшить существующую огромную опасность. Это тяжело слышать, но, к сожалению, правда в том, что война снова стала реальной угрозой для Балкан», – цитирует выступление Гервалы «Балканист.ру».

Глава косовского «МИД» обратила внимание, что с 1990-х годов слово «война» в регионе еще не упоминалось так часто, как сейчас, и сообщила, что «проинформировала официальные лица НАТО и США о существующей проблеме» во время недавнего форума по безопасности в канадском Галифаксе.

«Что касается безопасности, то сейчас мы находимся в очень сложной ситуации. Это напоминает мне ситуацию 20-летней давности. Уже тогда мы предупреждали, что война будет неизбежной, но никто не воспринял нас всерьез. Сегодня мы снова сталкиваемся с риском конфликта. Поэтому нужно быть предельно ясными: мы, настоящие европейцы, находимся здесь, в регионе, и мы вместе с нашими могущественными европейскими партнерами и, прежде всего, с нашими американскими союзниками никогда не должны игнорировать реальность, потому что это не очень хорошее решение», – сказала Гервала.

Глава косовского «МИД» также заявила, что Белград не отказывается от создания «Великой Сербии», называя этот проект «сербским миром». По мнению Гервалы, подтверждением этому являются слова министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, что «сербская армия должна быть в состоянии защитить сербов, где бы они ни жили». «Как будто наши демократии не защищают всех граждан: сербов, боснийцев, албанцев, евреев, цыган и остальных», – добавила она.

Комментируя это заявление, директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович подчеркнул, что мир в регионе подрывает только косовский «премьер-министр» Альбин Курти.

«Единственным дестабилизирующим фактором в регионе является Альбин Курти, выступающий за «Великую Албанию», отвергающий Брюссельские соглашения, посылающий до зубов вооруженный спецназ на безоружных граждан на севере Косово и Метохии. Курти дует в одну и ту же дудку о дестабилизации, но при этом лично подрывает и региональный мир, и экономическое развитие», – констатировал Петкович.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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