Путин заявил о принципиальной поддержке Сербии в косовском вопросе

Президент РФ Владимир Путин заявил о принципиальной поддержке Сербии в косовской проблеме. Об этом глава российского государства сказал в ходе переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи.

По поводу наших усилий и совместных шагов на международной арене, в том числе вокруг косовского урегулирования. Вы знаете, что наша позиция носит принципиальный характер, она не подвержена текущей политической конъюнктуре. Мы поддерживаем Вашу позицию по косовскому урегулированию. И надеюсь, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе», – сказал Путин, обращаясь к Вучичу.

В ходе переговоров президент РФ также заверил, что будет найдено взаимоприемлемое решение по поставках российского газа в Сербию, подчеркнув, что сотрудничество Москвы и Белграда носит долгосрочный характер на основе взаимного доверия.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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