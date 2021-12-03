«Третья колонна»: противники действующего президента Сербии определились с кандидатом на пост главы государства

Одиозный сербский политик, лидер движения «Двери» Бошко Обрадович выдвинут кандидатом на пост главы государства. Его поддержали представители восьми политических организаций, подписав соглашение о совместном участии в президентских выборах 3 апреля 2022 года.

Как отмечает «Балканист.ру», соглашение о формировании блока под лозунгом «Новые люди за смену системы» заключила часть непримиримой сербской оппозиции, в числе которых движение «Двери», партия «Сербское единство», «Голос народа» и «Все против Рио Тинто».

Как заявил Обрадович, у граждан Сербии теперь есть «третья оппозиционная колонна, которая выступит на выборах». Политик ожидает, что поддержку новому блоку окажут жители страны, бойкотировавшие прошлогодние выборы, а также те, кто в них участвовал, но был разочарован результатом и политикой руководства Сербии.

Обрадович известен как один из самых одиозных политиков, который неоднократно оказывался в центре громких скандалов. Лидер движения «Двери» возглавлял антиправительственные протесты в Белграде, штурмовал здание парламента Сербии, участвовал в драке с депутатами и устраивал голодовку, которая оказалась фальшивой.

В октябре этого года Обрадович предлагал бывшим партнерам по антиправительственной коалиции себя в качестве единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции, но это предложение не было принято.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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