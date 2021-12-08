«Премьер-министр» Косово назвал Сербию «маленькой Россией» и сравнил Путина с Милошевичем

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти назвал главной проблемой приштинских сепаратистов Сербию, которая, по его словам, относится к странам бывшей Югославии как «маленькая Россия». Такое заявление косовского «правительства» сделал в интервью черногорской газете «Победа», которое цитирует «Балканист.ру».

Курти подчеркнул, что отношения между Белградом и Приштиной остаются неизменными, несмотря на переговорный процесс о деэскалации. «Отношения между Косово и Сербией такие же: они не лучше и не хуже. Мы имеем дело с государством, которое не признает Косово, является автократическим и промосковским. С другой стороны, Косово – независимое и суверенное государство, располагающее своей территориальной целостностью и имеющее много проблем», – заявил косовский «премьер-министр».

В ответ на просьбу черногорских журналистов назвать главную проблему Косово, Курти указал на Сербию. «Наша самая большая проблема – это Сербия, которая не может ни представить, ни признать Косово в качестве равноправного соседа», – сказал «премьер».

По его словам, «Западные Балканы представляют собой миниатюрную копию Российской Федерации». «На Западных Балканах Сербия ведет себя так же, как Россия в своем соседстве: боснийский энтитет – Республику Сербскую – пытаются превратить в Белоруссию, а Черногорию – в Украину. По сути Сербия не признает государственность стран, не входящих в ЕС: Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово и даже Северной Македонии. Более того, Белград считает эти страны существующими временно и использует все свои возможности для разрушения их государственности», – заявил Курти.

Комментируя, недавнюю высылку из Косово двух российских дипломатов, Курти, не называя конкретных причин, заявил, что «представителей российского МИД выслали за то, что они нарушали национальную безопасность и конституционный порядок Республики Косово».

«По сравнению со всеми остальными балканскими государствами, Косово решительнее всех борется против политики и влияния Российской Федерации. В этом плане косовские государственные структуры тесно сотрудничают с международными партнерами, прежде всего, с ЕС, НАТО и США», – сказал Курти.

Косовский «премьер» считает, что Россия пытается ослабить ЕС вплоть до его распада. При этом Курти сравнил президента РФ Владимира Путина, который ностальгирует по временам СССР, с лидером Югославии Слободаном Милошевичем.

Косовский «премьер» также заявил, что Приштина не боится угроз, исходящих от Сербии и России, поскольку верит в непоколебимость союза с Западом.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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