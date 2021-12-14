«Это глупость»: посол РФ в Сербии оценил спекуляции о «признании» Белградом независимости Косово

Спекуляции относительно «признания» Белградом независимости самопровозглашенной республики Косово в обмен на создание Союза сербских муниципалитетов на территории края не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. При этом российский дипломат подчеркнул, что Евросоюз должен надавить на «руководство» в Приштине, которая не выполняет взятые на себя обязательства.

«Мы поддерживаем диалог, – иного подхода (к проблеме) не существует, – и мы недовольны отсутствием подвижек. [Но] искать связь между формированием Союза сербских муниципалитетов и окончательным решением статуса Косово – это глупость», – цитирует посла «Балканист.ру».

Боцан-Харченко обратил внимание, что диалог Белграда и Приштины является условием евроинтеграции Сербии, а «со стороны России никогда не было сказано ни единого слова против этого процесса». В то же время ЕС часто позволяет себе обвинять Россию, что якобы Москва мешает Сербии на этом пути.

Вместе с тем посол РФ в Сербии отметил, что военный нейтралитет Белграда – залог стабильности в регионе. «Мы считаем, что это [нейтралитет] вопрос суверенного государства и, возможно, лучшее решение для Западных Балкан, если учитывать опыт региона», – сказал он.

В т же время российский дипломат выразил озабоченность напряжённостью, которая извне подогревается не только в Косово, но и в Боснии и Герцеговине. «Помимо Косово, у России вызывает озабоченность ситуация в Боснии и Герцеговине. Такого давления и пренебрежения договорённостями мы не наблюдали с 1996 года», – подчеркнул он.

Боцан-Харченко также указал, что назначение Высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта прошло без согласия Совета Безопасности ООН и Совета по Дейтонских мирных соглашений – в этой ситуации Москва считает его нелегитимным.

Тем не менее, как считает российский дипломат, регион все ещё имеет шанс на мирное разрешение всех конфликтов. «Невзирая на отношения ЕС и России, мы считаем, что будущее партнёрство на Западных Балканах возможно, если отринуть политизацию и сосредоточиться на экономике и проектах в интересах и Сербии, и ЕС, и России», – сказал Боцан-Харченко, назвав сотрудничество Москвы и Белграда «более чем удовлетворительным».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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