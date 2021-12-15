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Среда, 15 декабря 2021, 13:20 мск

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Белград определился кандидатурой посла Сербии в РФ

Фото: официальный сайт президента Сербии

Посольство Сербии в России возглавит профессор Момчило Бабич, который до недавнего времени был главой дипмиссии в Словакии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал «Вечерние новости».

Назначение нового посла состоится спустя четыре месяца после скоропостижной кончины журналиста и дипломата Мирослава Лазанского, работавшего в РФ.

Профессор Бабич входит в число самых авторитетных специалистов Сербии – руководящие посты в ведущих фондах здравоохранения, медицинских университетах и больницах Сербии.

В качестве врача консультировал лидера сербских радикалов Воислава Шешеля во время его голодовки в Гааге и экс-президента Сербии Томислова Николича во время голодного протеста в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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