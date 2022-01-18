Российские наблюдатели оценили организацию референдума об изменении Конституции Сербии

Референдум об изменении Конституции Сербии был организован на высоком, профессиональном уровне – голосование и подведение его итогов были прозрачными. Об этом заявил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Павел Андреев, выступивший в роли иностранного наблюдателя.

Российские представители 16 января побывали на 30 избирательных участках. По словам Андреева, серьезных нарушений не зафиксировано, а относительно низкая явка граждан (согласно предварительным данным, 30%) вполне объяснима. «Определенная специфика тематики, которая выносилась на голосование, отразилась на зафиксированной [низкой] явке», – цитирует «Балканист.ру» представителя ЦИК России.

Андреев отметил, что российская делегация наблюдала за голосованием, в том числе на территории Косово и Метохии. «Мы внимательно следили за ситуацией с проведением референдума в Косово. Позиция, которую заняла Приштина, фактически заблокировала возможность для волеизъявления [косовских] сербов. При этом мы хотели бы отметить те экстренные усилия, которые предприняла РИК Сербии при развертывании дополнительных возможностей для голосования косовских сербов в четырех близлежащих [к Косово] городах центральной Сербии. По информации, которой мы располагаем, в Косово находится порядка 92 тысяч избирателей, а удалось проголосовать примерно 20 тысячам граждан», – уточнил он.

Представитель ЦИК РФ отметил, что действия Приштины вызывают беспокойство относительно предстоящих в апреле парламентских и президентских выборов в Сербии. «Перекидывая мостик на президентские и досрочные парламентские выборы, вопрос организации голосования в Косово и Метохии станет одним из тех, на которые властям и избирательной системе Сербии придется искать адекватный ответ», – пояснил Андреев.

Андреев также отметил, что между ЦИК РФ и Республиканской избирательной комиссией (РИК) Сербии сложились тесное, продуктивное сотрудничество и доверительный диалог. «Мы приехали в Сербию посмотреть, может быть, в некоем партнерском и товарищеском ключе подсказать, на что стоило бы обратить внимание сербским коллегам, хотя РИК очень хорошо делает свою работу. Всё это опять же с прицелом на апрельские выборы. И понятно, что [в апреле] и внимание международных наблюдателей, и нагрузка на избирательную систему Сербии из-за явки избирателей, вероятнее всего, будет значительно больше, чем сейчас», – заключил Андреев.

Напомним, 16 января в Сербии прошел референдум об изменении Конституции страны. Большинство граждан поддержали поправки в Основной закон, согласно которым судьи и прокуроры будут назначаться не парламентом, а специально созданной структурой, не подконтрольной исполнительной и законодательной власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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