«Война Косово: 2033»: албанская IT-компания разработала компьютерную провокацию

IT-компания из Приштины готовится представить новую видеоигру «Война Косово: 2033». В этом «шутере» («стрелялке») игроки будут участвовать в виртуальных баталиях в разных городах самопровозглашенной республики Косово. Как пишет «Балканист.ру», локацией первого сезона игры станет Призрен, второго – Приштина.

Предполагается, что «Война Косово: 2033» выйдет на албанском и английском языках. Ее разрабатывают компьютерные дизайнеры Адриан Красничи, Мухаммед Нановче из Призрена и Рамиз Морина из Лозанны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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