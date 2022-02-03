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Четверг, 3 февраля 2022, 14:12 мск

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«Вы не достойны этого имени…» в Сербии оппозиционная коалиция незаконно присвоила название гуманитарной организации

Фото: официальный сайт президента Сербии

В Сербии произошел громкий предвыборный скандал: гуманитарная ассоциация «Объединенная Сербия» обвинила оппозиционную коалицию во главе с Партией свободы и справедливости бывшего мэра Белграда, олигарха Драгана Джиласа в незаконном присвоении своего названия. Руководство организации намерено обратиться по этому поводу в суд.

«Все, кто собрался вокруг оппозиционной коалиции, не способны даже придумать ей название, не говоря уже о серьезной политической программе. Вы не достойны этого имени, и за обычных плагиаторов на выборах голосовать никто из серьёзных граждан не станет. Позор вам!» – говорится в заявлении организации, которое цитирует «Балканист.ру».

В «Объединенной Сербии», работающей в стране 14 лет, обратили внимание, что, очевидно, оппозиция «окончательно убедилась в том, что никакая ее демагогия в народе не пройдет, и решила прикрыться названием «Объединенная Сербия», продолжая нести старую идеологию разорения страны и уничтожения всего, что священно для сербского народа».

«Они поделили наше общество, унизили нашу страну, а сейчас заявляют, что хотят объединить Сербию и сербский народ», – подчеркнули в гуманитарной организации.

Напомним, парламентские, местные и президентские выборы в Сербии намечены 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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