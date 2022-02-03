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Четверг, 3 февраля 2022, 18:06 мск

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Сербия усилит контроль на линии разграничения с Косово

Сербские силовики сделают все возможное для обеспечения мира и стабильности в районе линии разграничения с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом заявил глава МВД Александр Вулин на совещании с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

Как пишет «Балканист.ру», встреча министров прошла в военной части вблизи города Куршумлия на юге Сербии, где на днях албанские «чёрные лесорубы» вступили в перестрелку с сербским патрулем.

В ходе совещания глава МВД Сербии подчеркнул, что ожидает от миротворцев KFOR исполнения своих обязанностей в регионе. «За прошлый год у нас произошло 56 инцидентов со стороны этих бандитов, организованно обворовывающих наш народ. Мы сделаем все, чтобы защитить наших людей. Сотрудники МВД и наши военные готовы навести порядок и установить власть закона на территории всей Сербии», – сказал глава МВД.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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