«Вместе можем всё!» Сербскую оппозицию снова уличили в плагиате

В Сербии разгорается новый предвыборный скандал. Коалиция оппозиционных партий «Объединенная Сербия» использует лозунг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). На плагиат указал член президиума СПП, депутат Марко Младенович, передает «Балканист.ру».

Мариника Тепич, которая возглавит список «Объединенной Сербии» на парламентских выборах, опубликовала совместное фото с кандидатом в мэры Белграда Владетой Янковичем и претендентом на пост президента страны Здравко Поношем. «Сходство – наше качество, различия – наше преимущество. Вместе можем всё!» – подписала снимок Тепич.

Комментируя это заявление, депутат от правящей партии обратил внимание, что такой девиз использовался СПП в 2016 году. «Вы на самом деле идете под слоганом «Вместе можем все»? Это же девиз нашей партии 2016 года. Воровство у вас вошло в привычку. Классическое дно», – заявил Младенович.

Примечательно, что ранее гуманитарная организация «Объединенная Сербия», которая 14 лет работает со студентами и школьниками Косово и Метохии, обвинила коалицию оппозиционных партий в незаконном присвоении своего названия и заявила о намерении направить иск в суд.

Тепич – экс-депутат Народной Скупщины Сербии, известная скандальным требованием признать сербов виновными в так называемом геноциде в боснийской Сребренице. Янкович в случае своей победы на выборах 3 апреля намерен убрать из сербской столицы памятник Стефану Немане. Понош – бывший глава Генштаба ВС – известен тем, что в 90-х «реформировал» сербскую армию, доведя, по оценке экспертов, её вооружение на уровень «союза охотников».

Напомним, президентские, парламентские и местные выборы в Сербии намечены на 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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