В Сербию доставлена первая партия новейшего препарата против коронавируса

Сербия стала первой в континентальной Европе страной, получившей новейший препарат «Паксловид» для лечения коронавируса, которое считается самым эффективным в мире. Комиссия сербского Минздрава составила список, на основании которого лекарство будет распределяться между учреждениями здравоохранения, передает «Белканист.ру».

«Паксловид» – противовирусный препарат перорального применения для лечения заболевания, вызванного Covid-19, у взрослых, не нуждающихся в дополнительном кислороде и имеющих повышенный риск перехода заболевания в тяжелую форму.

В конце прошлого года Сербия вместе с США и Великобританией в числе первых подписали соглашение с компанией Pfizer о закупке самого эффективного лекарства от коронавируса, на 89% снижающего риск госпитализации и осложнений у пациентов с Covid-19. Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар отмечал, что вакцина остается основным оружием в борьбе с коронавирусом, а «Паксловид» станет дополнительным инструментом сохранения здоровья граждан. «Мы боремся не только за то, чтобы те, кто заболел, могли вылечиться. Мы боремся за то, чтобы до болезни вообще не доходило. Мы за то, чтобы люди вакцинировались и не попадали в ситуацию, когда им пришлось бы принимать какие-либо лекарства», – пояснял Лончар.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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