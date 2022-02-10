Глава Президиума Боснии и Герцеговины под давлением отменил визит в Приштину

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от хорватского Желько Комшич, который сейчас председательствует в высшем органе власти страны, отказался от визита в Приштину. Такое решение было принято после резкой критики представителей сербских и мусульманских политиков, заявивших, что официальные поездки в самопровозглашенную республику неприемлемы, поскольку Сараево не признает независимость Косово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на Slobodna Bosna.

Как сообщается, Комшич оповестил об отмене своего визита двух других членов Президиума БиГ – представителя бошняков Шефика Джаферовича и лидера сербов Милорада Додика. В Баня-Луке (столице Республики Сербской, одного из двух энтитетов БиГ) и в Сараево сочли, что визит Комшича в Приштину серьезно осложнил бы внутриполитическую ситуацию в самой Боснии и Герцеговине.

По мнению сербов Боснии, поездка Комшича в Приштину могла вызвать дипломатический скандал, поскольку противоречит официальной позиции Президиума БиГ по косовскому вопросу. Кроме того, это стало бы недружественным шагом по отношению к сербскому народу и Сербии, полноправно считающей Косово неотъемлемой частью своей территории.

Бошняки со своей стороны заявили, что Комшич таким образом пытался поднять собственный политический имидж, и увидели в его намерении «угрозу подпитки сепаратистской политики» лидеров боснийских сербов, прежде всего, Милорада Додика. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»