российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 февраля 2022, 14:02 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Выборы в Сербии: социалисты выступят в коалиции с партией президента Вучича

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

На предстоящих в апреле парламентских выборах в Сербии «Движение социалистов» выступит в коалиции с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) главы государства Александра Вучича. Об этом заявил министр внутренних дел страны, лидер социалистов Александр Вулин. По его словам, предполагается также совместное участие в выборах в городское собрание Белграда.

«Мы не просто партнеры по коалиции, мы – соратники. Александр Вучич – единственная гарантия военного нейтралитета Сербии. Он проводит политику защиты сербов, где бы они ни проживали, политику экономического развития. Наша поддержка Александру Вучичу неоспорима. Все остальные должны постараться ее заслужить», –заявил Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер социалистов также подтвердил о поддержке Вучича в случае его выдвижения на президентские выборы. «Если Вучич откажется участвовать в президентской гонке, мы либо выдвинем своего кандидата, либо подумаем над поддержкой того, кого представит СПП. Считаю, что нет лучшего кандидата в президенты Сербии, чем Александр Вучич», – сказал Вулин.

Местные, парламентские и президентские выборы в Сербии намечены на 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

В Сербии считают необоснованными требования Хорватии о получении военных архивов / Хорватия снова шантажирует Сербию / Глава Президиума Боснии и Герцеговины под давлением отменил визит в Приштину / Новый посол Сербии в России приступил к исполнению своих обязанностей / «Мы поборемся!» Цыганская партия Сербии включилась в парламентскую кампанию / Британия заверила Сербию в поддержке диалога с Приштиной / «Балканский поток» спас Венгрию и Сербию от энергетического кризиса / В Сербию доставлена первая партия новейшего препарата против коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Выборы, Политика, Сербия,