Выборы в Сербии: социалисты выступят в коалиции с партией президента Вучича

На предстоящих в апреле парламентских выборах в Сербии «Движение социалистов» выступит в коалиции с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) главы государства Александра Вучича. Об этом заявил министр внутренних дел страны, лидер социалистов Александр Вулин. По его словам, предполагается также совместное участие в выборах в городское собрание Белграда.

«Мы не просто партнеры по коалиции, мы – соратники. Александр Вучич – единственная гарантия военного нейтралитета Сербии. Он проводит политику защиты сербов, где бы они ни проживали, политику экономического развития. Наша поддержка Александру Вучичу неоспорима. Все остальные должны постараться ее заслужить», –заявил Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер социалистов также подтвердил о поддержке Вучича в случае его выдвижения на президентские выборы. «Если Вучич откажется участвовать в президентской гонке, мы либо выдвинем своего кандидата, либо подумаем над поддержкой того, кого представит СПП. Считаю, что нет лучшего кандидата в президенты Сербии, чем Александр Вучич», – сказал Вулин.

Местные, парламентские и президентские выборы в Сербии намечены на 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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