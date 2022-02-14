Выборы в Сербии: правящая партия определилась со стратегией на предстоящих выборах

Сербская прогрессивная партия (СПП) выступит на предстоящих в апреле выборах в коалиции «Александр Вучич. Вместе мы сможем делать всё». Об этом сообщила премьер-министр Сербии, заместитель председателя СПП Ана Брнабич по итогам заседания Главного совета партии. По ее словам, лидер СПП и президент Сербии Александр Вучич будет «лицом» всех избирательных списков, передает «Балканист.ру».

Брнабич уточнила, что, согласно единогласному решению, первой в списке коалиции на парламентских выборах будет директор Института онкологии и радиологии Даница Груйичич, а кандидатом в мэры Белграда станет зампред СПП, руководитель общины Новый Белград Александр Шапич.

«Первой в списке на республиканских выборах будет доктор Даница Груйичич – человек, известный во всей стране и являющийся величайшим специалистом в Сербии и одним из самых великих в мире. Она спасла тысячи жизней и представляет ценности, за которые мы боремся», – сказала Брнабич, отметив, что вторым в списке СПП на парламентских выборах будет математик Стоян Раденович, а третьим – генетик Елена Бегович.

Премьер-министр также пояснила, что Сербии нужно «ещё четыре-пять лет стабильности, чтобы добиться дальнейшего прогресса, потому что она только что вышла из туннеля». «Выборы будут непростыми – чрезвычайно трудными, – но мы выходим на них с конкретными результатами своей деятельности», – сказала Брнабич.

По ее словам, партия рассматривает действующего главу государства Александра Вучича в качестве кандидата на пост президента Сербии. Официальное решение об этом будет принято в ближайшее время.

Напомним, досрочные выборы всех уровней – местные, парламентские и президентские – состоятся в Сербии 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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