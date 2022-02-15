Сербия отмечает День государственности: Путин направил Вучичу телеграмму

Сегодня Сербия отмечает День государственности. Президент России Владимир Путин направил сербскому лидеру Александру Вучичу поздравительную телеграмму, пожелав сербскому народу благополучия и процветания.

«Отношения между Россией и Сербией динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный двусторонний диалог, хорошие результаты дает сотрудничество в различных сферах. Уверен, что дальнейшее развитие всего комплекса созидательных российско-сербских связей полностью отвечает интересам наших братских народов и способствует укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания», – говорится в телеграмме Путина, текст которой приводит «Балканист.ру».

День государственности Сербии – один из главных национальных праздников страны. 15 февраля 1804 года началось Первое сербское восстание (1804-1813) под предводительством Георгия Карагеоргия, ознаменовавшее борьбу сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая Конституция страны.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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