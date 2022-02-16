Президент Сербии подписал указ о внеочередных парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о проведении 3 апреля внеочередных парламентских выборов. Спикер Народной Скупщины Ивица Дачич назначил на ту же дату выборы в органы местного самоуправления Белграда, Бора и еще 16 муниципалитетов страны.

Как предполагается, в начале марта будет принято решение о проведении очередных выборов президента Сербии, которые также пройдут 3 апреля, передает «Балканист.ру».

Участники предвыборной кампании должны передать Республиканской избирательной комиссии (РИК) подписи 10 тыс. своих сторонников, чтобы получить право представить свою кандидатуру. Для партий, представляющих национальные меньшинства, это количество снижено вдвое. Правящая Сербская прогрессивная партия за один вечер собрала более 35 тысяч подписей в поддержку списка «Александр Вучич – Вместе можем все», и намерена передать эти документы в избирком сегодня, 16 февраля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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